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Российские террористы обстреливают ВСУ на Донбассе из тяжелых минометов и артиллерии

Вчера, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

В канун нового года, 31 декабря, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино - из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой - из подствольных гранатометов.

Ответный огонь украинским военным был запрещен генштабом Зеленского.

1 января в Луганской и Донецкой областях к утру было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов.

В районе населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области вблизи населенного пункта Золотое-4 российские террористы обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета

Также российские террористы вели обстрел неподалеку Новолуганского из стрелкового оружия.

В результате массированных обстрелов украинские подразделения открыли ответный огонь по российским террористам для подавления огневых точек.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.


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