КПВВ в Луганской и Донецкой областях передадут под контроль государственного предприятия

Кабинет Министров Украины определил государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающие к ним территории.

Соответствующие мероприятия ГП будет осуществлять совместно с Луганской и Донецкой областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской облгосадминистрацией.

Постановление предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админмежах с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон.

«С самого начала создания КПВВ каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской и админмежах с Крымом. Собственно, это вызвало и справедливые рекомендации и пожелания от международных партнеров, гуманитарных организаций, правозащитников, занимающихся вопросами оккупированных территорий Украины.

Мы уже заложили новый стандарт - это КПВВ в Счастье и Новотроицком. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ, а содержанием будет заниматься один оператор - наше государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление».

Я благодарен всем членам Правительства за поддержку этого важного, в первую очередь, с точки зрения гуманитарных принципов, решения», - отметил вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Это положение определяет основные требования к обустройству КПВВ:

режимная зона;

сервисная зона с сервисным обслуживанием.

Режимная и сервисная зоны КПВВ обустраиваются временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория - это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м от них, или к проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.