В Луганской области за выходные выявлено 107 новых случаев COVID-19

За 26-27 декабря в Луганской области выявлено 107 новых случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев выявили в городах Лисичанск - 12, Рубежное - 7, Северодонецк - 14, а также Новопсковском - 15, Попаснянском - 10, Станично-Луганском - шесть, Старобельском - 8 районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 10013 случаев коронавируса, умерли от осложнений - 271 человек.

В Украине общее количество заболевших превысило 1 млн человек.

За последние сутки выявили 4385 новых случаев COVID-19, 75 человек умерли и 7191 - выздоровели.

Низкий уровень выявления новых случаев в Украине наблюдается на выходных из-за снижения количества проведенных тестов. Всего за 27 декабря проведено 15 332 тестов - методом ПЦР - 12225, методом ИФА - 3107.

За все время тестирования в Украине віявлено 1 030 374 случаев COVID-19; выздоровели - 665 729 человек; умерли от осложнений исходов - 17 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 851, Запорожской - 472, Николаевской - 347, Днепропетровской - 303 и Киевской - 283 областях.