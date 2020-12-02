Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря продлил закон об особом статусе Донбасса на год.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.