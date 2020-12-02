Российские террористы вернули украинской стороне военнослужащего Александра Пупка

Российские террористы вернули украинской стороне военнослужащего ВСУ Александра Пупка, который по неизвестным обстоятельствам 17 декабря попал в плен на временно неподконтрольной территории.

Об этом сообщили в пресс служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию», — указали в украинской делегации.

Ранее в штабе ООС сообщили, что 17 декабря 2020 во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части в зоне ООС было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.

Тогда было установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.