Российские террористы безответно обстреливают ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

22 декабря российские террористы 9 раз обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы около трех населенных пунктов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области российско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и обстреляли позиции ВСУ неподалеку Водяного из артиллерийских систем 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских солдат из минометов калибром 120 мм и 82 мм, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По мнению штаба ООС, обстрелы не несли угрозы жизни или здоровью солдат, поэтому ответный огонь украинским подразделениям был запрещен.