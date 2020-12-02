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Российские террористы безответно обстреливают ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

22 декабря российские террористы 9 раз обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы около трех населенных пунктов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области российско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и обстреляли позиции ВСУ неподалеку Водяного из артиллерийских систем 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских солдат из минометов калибром 120 мм и 82 мм, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По мнению штаба ООС, обстрелы не несли угрозы жизни или здоровью солдат, поэтому ответный огонь украинским подразделениям был запрещен.


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