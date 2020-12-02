В Луганской области ожидают ухудшение погоды - снегопад и мороз

22 декабря в Луганской области ожидается осложнение погодных условий - до 10 мороза, усиление ветра, снег, на дорогах гололедица.

Служба автодорог Луганской области напоминает список площадок отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновении ограничений в движении и других ситуаций.

Наименование автодороги / адресная привязка, км +, слева или справа:

Автодорога Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, адресная привязка - 2 км + 400 слева, 18 км +724 слева, 40 км +780 справа (АЗС), 41 км + 150 справа, 60 км +921 слева.

Автодорога Н-26 Чугуев - Меловое, адресная привязка - 143 км +625 слева, 158 км + 150 слева, 165 км + 750 слева (кафе), 180 км + 030 слева, 201 км + 800 справа, 229 км + 000 слева, 254 км + 300 справа (пункт питания), 297 км +100 справа.

Автодорога Р-22 КПП «Красная Таловка» - Луганск, адресная привязка - 0 км + 200 слева (пункт питания), 34 км + 300 справа (магазин), 40 км + 950 слева (АЗС, магазин).

Автодорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск, адресная привязка - 24 км + 500 справа, 64 км + 090 справа (кафе), 132 км + 200 справа, 187 км + 900 справа.

Эти места отстоя для транзитного большегрузного автотранспорта, автобусов междугородного сообщения и легковых авто. Каждый водитель, который оказался в затруднительной ситуации, может рассчитывать на помощь полицейских и спасателей, и переждать непогоду на одной из стоянок или месте отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновении ограничений в движении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Службы автомобильных дорог в Луганской области - +380 (64) 524 11 25, +38 (050) 305-16-49

В случае дальнейшего ухудшения погодных условий, усилении ветра, дорожные службы будут переведены на усиленный вариант работы. В случае необходимости вся техника будет задействована для ликвидации непогоды и обеспечения беспрепятственного проезда автодорогами Луганщины.



