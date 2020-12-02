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Российские террористы из СПГ уничтожили трактор под Авдеевкой - ранен мирный житель

Вчера, 09:43 citynews.net.ua | Напечатать

20 декабря, около 19.30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), с направления населенного пункта Васильевка вооруженными формированиями Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожены трактор марки John Deere, возвращавшийся после сельскохозяйственных работ.
Стоит отметить, что гражданская техника уничтожена за пределами позиций украинских военных.

В результате обстрела один из трактористов получил ранения.

Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.


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Российские террористы из СПГ уничтожили трактор под Авдеевкой - ранен мирный житель