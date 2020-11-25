Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 марта 2021 года с ограничениями на использование

Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 марта 2021 года с ограничениями на использованиеСегодня, 07:30
Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года из-за карантина и ограничения на пересечение КПВВ в Луганской и Донецкой областях введенными российскими террористами.
Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, карточки внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.
Ощадбанк напомнил, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.
«Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой в 1 марта 2021 года», — сообщили в банке.
В то же время, Как сообщает банк, «просроченные» карты не получится использовать для некоторых операций:
- с помощью такой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале)
- Нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале / банкомате
- Рассчитаться в интернете, если сайт приглашает 3D Secure верификацию (в процессе настройки сейчас)
- Часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В таком случае просим повторить попытку в другом банкомате, желательно — в банкомате Сбербанка
К сожалению, не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продолжение действия карт — это экстренная ситуация, которой никто не ожидал. Поэтому Ощадбанк просит с пониманием относиться к таким проблемам и повторить попытку в другом ближайшем терминале.