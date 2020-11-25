В Луганской области за сутки выявили 193 новых случая COVID-19 и трое умерших

За 16 декабря в Луганской области выявили 193 новых случая COVID-19. Трое заболевших умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в городах Северодонецк. Лисичанск, Рубежное, а также Белокуракинском, Страобельском и Троицком районах.

Всего с начала эпидемии в Луганской области заболели 8359 человек. Умерли от осложнений - 224 человека.

За сутки, 16 декабря, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12047 лицам, выздоровели при этом 12 939 человек, в больницы попали 2997 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли от осложнений 252 пациента.

16 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1512 человек, Одесской - 1064, Запорожской - 858, Киевской - 626 и Черниговской - 587 областях.