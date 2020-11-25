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За 15 декабря в Донецкой области 11 обстрелов украинских позиций. Ответный огонь был запрещен

Вчера, 11:19 citynews.net.ua | Напечатать

15 декабря российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В Луганской и Донецкой областях  российские террористы обстреливали позиции ВСУ в течение всех суток.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки, где боевики четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье, российские террористы обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

По мнению штаба ООС обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не представляли угрозы для украинских военных, поэтому украинским военным было запрещено открывать огонь для подавления позиций российских террористов.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Водяного, где оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.


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За 15 декабря в Донецкой области 11 обстрелов украинских позиций. Ответный огонь был запрещен » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня