В Луганской области 58 новых случаев COVID-19 и шесть умерших

За 14 декабря в Луганской области выявили 58 новых случаев коронавируса. В результате осложнений после COVID-19 умерли 6 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших выявили в городах Лисичанск - 2, Рубежное - 5, Северодонецк - 1, Попаснянский район - 8, Сватовский - 18, Троицкий - 6.

Всего с начала пандемии в Луганской области коронавирусом заболели 7273 человека, умерли от осложнений - 207 человек.

В Украине за сутки выявлено 8416 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели 16 150 человек, в больницы попали 1479 человек, умерли 233 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве - 1559, Одесской - 830, Черкасской - 665, Запорожской - 599 и Полтавской - 575 областях.

За все время пандемии в Украине выявили 909 082 заболевших, из которых 522 868 человек выздоровели, 15480 - умерли.