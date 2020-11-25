15 декабря Рада рассмотрит закон о продлении особого статуса ОРДЛО

Верховная Рада завтра рассмотрит законопроект, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета парламента.

«Важным будет вопрос о продолжении закона о так называемом особом статусе. Он завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины», — сообщил он.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года сроком на три года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.