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В 2021 году всего 300 семей переселенцев обеспечат жильем за счет бюджета

Вчера, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

В 2021 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины получит увеличенный бюджет на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказал первый заместитель министра Ростислав Замлинский.
«Один из наших ключевых приоритетов на следующий год - это вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Если в этом году мы обеспечили жильем 84 семьи, то в следующем году эта цифра вырастет до более 300. Бюджет на приобретение жилья в 2021 году увеличивается в шесть раз, ведь мы понимаем, что люди нуждаются крыши над головой», - заявил Замлинский.
Кроме того, он пояснил, что к приоритетной группе по приобретению жилья попадают внутрь перемещенные лица, проживающие в местах компактного проживания. Таких в Украине сейчас около 7000. Государство должно сначала обеспечить соответствующие условия для них как для наиболее незащищенного слоя населения.
Замлинский добавил, что жилье для более 300 семей - это исключительно средства госбюджета, однако, параллельно будут реализовываться программы по обеспечению жильем совместно с международными партнерами. В частности, с KfW по льготному ипотечному кредитованию.
Замлинский напомнил, что 2 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Правительством Украины и Правительством Германии по привлечению 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW (нем. Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитное учреждение для восстановления) на предоставление льготных кредитов на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Благодаря этой сделке ВПО смогут получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 000 евро в гривневом эквиваленте сроком на 20 лет под льготные условия - 3% годовых в гривне из расчета 63 кв. м. общей площади на семью.


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