Во время карантина с 8 по 24 января КПВВ в Станице Луганской будет работать в обычном режиме

Несмотря на планируемое усиление карантина с 8 по 24 января 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда со стороны Украины продолжат работать в штатном режиме.

Как сообщили в Министерстве по аоросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Кабинет Министров внес соответсвующие изменения в свое постановление N641.

Согласно изменениям с 8 по 24 января включительно 2021 в Украине будет введен усиленный карантин для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19.

При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины была сохранена штатная работа всех КПВВ.

«Мы осуждаем блокировку работы КПВВ со стороны РФ как на админграницах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек.

Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку», - отметил вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.