Луганская область получит 100 млн евро на ремонт дорог и примет участие еще в двух проектах за деньги Европейского инвестиционного банка

Сегодня Европейский инвестиционный банк и Правительство Украины заключили сразу три кредитные соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Как отметил Президент ЕИБ Вернер Хойер, благодаря реализации этих проектов украинцы в городах и в сельской местности получат выгоду от современных, безопасных и быстрых дорожных сообщений, а также новых возможностей для бизнеса.

340 млн евро ЕИБ будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в Восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него.



Еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины. Средства будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог: Чугуево-Меловое, «Демино-Александровка»-Сватово-Лисичанск-Луганск, Танюшовка-Старобельск-Бахмут.

200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», что предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.