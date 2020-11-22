В Луганской области можно получить до $1000 на поддержку бизнеса в условиях карантина

В Луганской области можно получить до $1000 на поддержку бизнеса в условиях карантинаСегодня, 14:33
Датский Совет по делам беженцев - Датский Группа по разминированию (DRC-DDG) при финансовой поддержке при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) и правительства Великобритании оказывает финансовую помощь владельцам микро бизнеса и самозанятым лицам на территории Донецкой и Луганской областей для поддержки функционирования и адаптации их бизнес-деятельности/самозанятости в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантина в стране.
Вы можете получить до $1000 на поддержку функционирования и адаптацию деятельности к условиям карантина.
На кого рассчитана программа?
Для тех, кто зарегистрирован и проживает в Донецкой и Луганской областях, а также для внутренне перемещенных лиц, которые живут в этих двух областях.
Помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране и введения карантинных ограничений.
Какие главные критерии?
- Актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования существующей бизнес-деятельности
- Отсутствие юридических и правовых препятствий
- Бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или потерян
- Финансовая и социальная уязвимость семьи
Узнать больше о программе и подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/micro-covid
Это реальная возможность получить поддержку! Не пропустите.
- 063 952 56 34 Марина (південні райони Донецької області)
- 073 066 53 38 Михайло (Луганська область, північні райони Донецької області)
093 037 29 03 Олександр (Луганська область, північні райони Донецької області)
DRC-DDG реализует «Программу развития восточной Украины» благодаря финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также правительства Великобритании.