В Луганской области можно получить до $1000 на поддержку бизнеса в условиях карантина

Датский Совет по делам беженцев - Датский Группа по разминированию (DRC-DDG) при финансовой поддержке при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) и правительства Великобритании оказывает финансовую помощь владельцам микро бизнеса и самозанятым лицам на территории Донецкой и Луганской областей для поддержки функционирования и адаптации их бизнес-деятельности/самозанятости в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантина в стране.

Вы можете получить до $1000 на поддержку функционирования и адаптацию деятельности к условиям карантина.

На кого рассчитана программа?

Для тех, кто зарегистрирован и проживает в Донецкой и Луганской областях, а также для внутренне перемещенных лиц, которые живут в этих двух областях.

Помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране и введения карантинных ограничений.

Какие главные критерии?

Актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования существующей бизнес-деятельности

Отсутствие юридических и правовых препятствий

Бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или потерян

Финансовая и социальная уязвимость семьи

Узнать больше о программе и подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/micro-covid

Это реальная возможность получить поддержку! Не пропустите.

063 952 56 34 Марина (південні райони Донецької області)

073 066 53 38 Михайло (Луганська область, північні райони Донецької області)

093 037 29 03 Олександр (Луганська область, північні райони Донецької області)

DRC-DDG реализует «Программу развития восточной Украины» благодаря финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также правительства Великобритании.