В Киеве бывший луганчанин вербовал людей для работы в порнобизнесе

Киево-Святошинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения людей через государственную границу с целью сексуальной эксплуатации и вовлечения в долговую кабалу, совершенное группой лиц (ч.2 ст.149 УК Украины).

По данным следствия, 26-летний уроженец Луганщины размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Обычно он вербовал девушек, которые оказались в трудном материальном положении.

После пересечения границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, однако вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении указанных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.