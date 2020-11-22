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Сегодня на заседании Кабинета Министров планируют обсудить «локдаун» в Украине с 8 января

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня на заседании Кабинета Министров планируют обсудить сроки «локдауна» в Украине.

В одном из проектов постановления планируется ввести локдаун с 8 по 25 января.

Во время локдауна будет запрещена:

  • Работа учебных заведений (переход на дистанционный режим работы), кроме дошкольных.
  • Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах
  • Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
  • деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.

Во время локдауна разрешат работу заведений общественного питания в аэропортах, торговлю товарами, которые относятся к средствам гигиены, средствам связи.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов. Также будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.


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Сегодня на заседании Кабинета Министров планируют обсудить «локдаун» в Украине с 8 января » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня