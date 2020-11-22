» » Пострадавшие от пожаров жителей Станично-Луганского района могут остаться без компенсации если срочно не обратятся в РГА

Пострадавшие от пожаров жителей Станично-Луганского района могут остаться без компенсации если срочно не обратятся в РГА

Вчера, 18:13 citynews.net.ua | Напечатать

На сегодня в Станице Луганской только 1 человек получил денежную помощь, еще 2 представленных пакета документов обработаны и председателем Станично-Луганской РГА уже подписано распоряжение о выплате денежной помощи. В течение 2-х дней средства будут перечислены на счета пострадавших.

Средства на выплату вышеупомянутой помощи находятся на счетах райгосадминистрации только до конца 2020 года, по окончании бюджетного года они будут возвращены в бюджет высшего уровня, согласно бюджетному кодексу Украины. 

Еще раз напоминаем жителям Станично-Луганского района, которые не предоставили пакеты документов, механизм получения денежной помощи: вам сверхсрочно необходимо обратиться в свой сельский/поселковый совет и оформить необходимый перечень документов, который прилагается. 

Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по поводу сбора пакета документов, вы можете обратиться в приемную председателя Станично-Луганской РГА по следующим телефонам: (06472) 31290, +38 066 663 16 76

Перечень документов на получение компенсации за сгоревшее жилье в Луганской области: 

  1. заявление, в заявлении указываются реквизиты банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется помощь, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно -Гражданский администраций населенных пунктов; 
  2. справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации; 
  3. копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность и подтверждает ее специальный статус; 
  4. копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и сообщила об этом соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте гражданина Украины) (кроме иностранцев и лиц без гражданства). 
  5. нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья. 
  6. копию акта обследования жилья; 
  7. информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

Выплаты будет осуществлять непосредственно Станично-Луганская райгосадминистрация, но только при наличии полного пакета документов, который пострадавшие должны оформить в сельском / поселковом совете. 

Выплата денежной помощи и ее размер определяется в соответствии с распоряжением КМУ от 13.10.2020 № 1269-р, а именно: владельцам жилых домов, разрушенных полностью - 300 тыс. гривень на семью, семьям которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривень на семью.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:13

Пострадавшие от пожаров жителей Станично-Луганского района могут остаться без компенсации если срочно не обратятся в РГА

Вчера, 12:45

Украина подала первую часть заявки на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19

Вчера, 10:58

В Северодонецке всего 20% водителей используют ремни безопасности - исследование

Вчера, 10:21

В Луганской области спасатели обезвредили 47 артиллерийских снарядов, 11 минометных мины и пять гранат

Вчера, 10:05

За день в Луганской области от COVID-19 умерли шесть человек и 53 - заболели

Вчера, 09:55

Сутки на Донбассе: Со стороны российских террористов 4 обстрела и наращивание укреплений в сторону ВСУ

7-12-2020, 17:33

В Раду внесли законопроект о продлении «особого статуса» оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

7-12-2020, 16:57

Павел Лисянский отстранён от работы. Полиция начала расследование инцидента

7-12-2020, 16:47

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации предпринимателям за «локдаун»

7-12-2020, 11:47

Представитель омбудсмена Верховной Рады Павел Лисянский побил человека в Святогорске, — видео

7-12-2020, 11:38

В СБУ считают что предотвратили в Луганской области ущерб бюджету на 760 млн гривень

7-12-2020, 11:02

В День ЗСУ волонтеры и военные запустили флаг Украины в сторону оккупированной Горловки - видео

Новости Украины:

Вчера, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Пострадавшие от пожаров жителей Станично-Луганского района могут остаться без компенсации если срочно не обратятся в РГА » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня