Пострадавшие от пожаров жителей Станично-Луганского района могут остаться без компенсации если срочно не обратятся в РГА

На сегодня в Станице Луганской только 1 человек получил денежную помощь, еще 2 представленных пакета документов обработаны и председателем Станично-Луганской РГА уже подписано распоряжение о выплате денежной помощи. В течение 2-х дней средства будут перечислены на счета пострадавших.

Средства на выплату вышеупомянутой помощи находятся на счетах райгосадминистрации только до конца 2020 года, по окончании бюджетного года они будут возвращены в бюджет высшего уровня, согласно бюджетному кодексу Украины.

Еще раз напоминаем жителям Станично-Луганского района, которые не предоставили пакеты документов, механизм получения денежной помощи: вам сверхсрочно необходимо обратиться в свой сельский/поселковый совет и оформить необходимый перечень документов, который прилагается.

Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией. Если у Вас возникли дополнительные вопросы по поводу сбора пакета документов, вы можете обратиться в приемную председателя Станично-Луганской РГА по следующим телефонам: (06472) 31290, +38 066 663 16 76

Перечень документов на получение компенсации за сгоревшее жилье в Луганской области:

заявление, в заявлении указываются реквизиты банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется помощь, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно -Гражданский администраций населенных пунктов; справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации; копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность и подтверждает ее специальный статус; копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и сообщила об этом соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте гражданина Украины) (кроме иностранцев и лиц без гражданства). нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья. копию акта обследования жилья; информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

Выплаты будет осуществлять непосредственно Станично-Луганская райгосадминистрация, но только при наличии полного пакета документов, который пострадавшие должны оформить в сельском / поселковом совете.

Выплата денежной помощи и ее размер определяется в соответствии с распоряжением КМУ от 13.10.2020 № 1269-р, а именно: владельцам жилых домов, разрушенных полностью - 300 тыс. гривень на семью, семьям которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривень на семью.