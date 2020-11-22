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Украина подала первую часть заявки на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19

Вчера, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

Глобальный альянс вакцин и иммунизации (ГАВИ) получил от Украины первую часть заявки в мировой инициативы COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, благодаря которому была собрана большая часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой наша страна сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

В частности, ЦОС обеспечил работу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ), которая сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, в первую очередь получат вакцины от COVID-19. На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20866390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и др.

Также Центр собрал информацию о мощностях и логистической способности государства, которые необходимы не только для заявки в COVAX, но и для понимания имеющихся возможностей в Украине.

Также был осуществлен аудит холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях - от районного до областного и сформировал общую базу данных с имеющимся холодильным оборудованием в Украине.

Таким образом были созданы предпосылки для получения нашим государством вакцины против COVID-19. Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020.

«Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать». - отметил в. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, наше участие в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, поэтому Правительство Украины продолжает разрабатывать комплексный национальный план и с другими сценариями, чтобы обеспечить доступ приоритетных групп к вакцинации.

«Дополнительно Украины ведет переговоры с другими производителями о поставках напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX», - отметил Игорь Кузин.


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Украина подала первую часть заявки на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня