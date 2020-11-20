Представитель омбудсмена Верховной Рады Павел Лисянский побил человека в Святогорске, — видео

Представитель омбудсмена Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский побил охранника одного из ресторанов Святогорска.

Об этом сообщил политолог Михаил Чаплыга в сети, видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Чаплыги, Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников за деньги международных доноров. Вечером он пришел в ресторан. Когда заведение уже должно было закрываться, сотрудники сказали компании закруглиться, однако те попросили задержаться на 15 минут.

На видео, снятом очевидцем, видно, что охранник предупредил Лисянского, что вызовет полицию. В ответ представитель омбудсмена начал кричать: «Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?»

После этого Лисянский напал на охранника, сделав ему подсечку, повалил на пол и начал бить ногой. Охранник попытался встать, но его повалили снова.

По словам владельза заведения, охранник находится на больничном. Комментариев от Павла Лисянского и Людмилы Денисовой нет до сих пор.