Укрпочта выпустила маркированные конверты с Героями Украины

Укрпочта ко Дню Вооруженных сил Украины представлила два новых маркированных конверта, которые посвящены Героям Украины - капитану Андрею Кизило и солдату Евгению Тельнову. Их погашение специальным почтовым штемпелем «Героям слава!» состоится 6 декабря на Киевском главпочтамте.

Евгений Тельнов (позывной «Усач») - доброволец, боец ​​батальона "Донбасс", солдат резерва Национальной гвардии, прошел Артемовск, Попасная, Иловайск. Погиб в феврале 2015 под Широкино.

Андрей Кизило (позывной «Орел») - капитан, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Погиб Авдеевка в январе 2017 года.

Автором серии конвертов - украинский художник Владимир Таран, который кроме изображений марок и конвертов, является автором дизайна монет и банкнот, а также книжной иллюстрации.

Тираж каждого конверта 500000 экземпляров.

Конверты дополнят серию «Героям слава!», Которую Укрпочта начала в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ в 2014 году. Всего в рамках серии вышло 16 конвертов с защитниками государства, которым посмертно присвоено звание Героя Украины. На одном из конвертов изображен всемирно украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак, погибшего в 2016 году под Дебальцево.

Всего в серии «Героям слава!» Укрпочта выпустила конверты в честь подполковника Константина Могилка, полковника Тарас Сенюка, генерал-майора Сергея Кульчицкого, старшего лейтенанта Евгения Зеленского, майора Сергея Кривоносова, майора Дмитрия Майбороды, полковника Александра Анищенко, майора Руслана Лужевського, подполковника Юрия Коваленко, капитана Александра Лавренко, капитана Сергея Колодия, младшего лейтенанта Владимира Гарматия, старшего сержанта Олега Михнюка, младшего сержанта Игоря Зинича, генерал-майора Максима Шаповала.