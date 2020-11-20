В Северодонецке ребенок нашел гранату по дороге в школу

Знание о «минной безопасности», которые он получил от спасателей и полицейских, пригодились северодонецкому школьнику — 13-летний парень нашел боевую гранату вблизи мусорных баков возле дома № 8 по пр. Гвардейскому по дороге на занятия.

Как сообщили в пресс-центре полиции, сегодня в 08.47 по спецлинии «102» поступило сообщение от юного северодончанин о том, что он нашел предмет, похожий на гранату.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ДСНС, которые изъяли гранату «РГД-5» с запалом.

Сразу был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленные запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.

Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.