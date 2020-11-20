» » В Северодонецке ребенок нашел гранату по дороге в школу

В Северодонецке ребенок нашел гранату по дороге в школу

Сегодня, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

Знание о «минной безопасности», которые он получил от спасателей и полицейских, пригодились северодонецкому школьнику — 13-летний парень нашел боевую гранату вблизи мусорных баков возле дома № 8 по пр. Гвардейскому по дороге на занятия.

Как сообщили в пресс-центре полиции, сегодня в 08.47 по спецлинии «102» поступило сообщение от юного северодончанин о том, что он нашел предмет, похожий на гранату.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ДСНС, которые изъяли гранату «РГД-5» с запалом.

Сразу был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленные запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.

Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:24

Подготовка к локдауну: Кто из ФОПов получит помощь от государства во время карантина

Сегодня, 14:23

Укрпочта выпустила маркированные конверты с Героями Украины

Сегодня, 11:38

В Украине предлагают жесткий карантин с начала января

Сегодня, 11:28

В Северодонецке ребенок нашел гранату по дороге в школу

Сегодня, 11:23

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 6 млрд гривень налогов и сборов

Сегодня, 10:29

На Донбассе 9 обстрелов за сутки: 122-мм артиллерия, минометы и стрелковое оружие

Сегодня, 10:22

В Луганской области за сутки 116 новых случаев COVID-19 и четверо умерших от осложнений

Вчера, 14:32

Для украинских школ и вузов должно действовать ограничение на 20 человек в классе

Вчера, 12:47

Украинская сторона в ТКГ сделала заявление по поводу попытки РФ легитимизировать террористов «ЛНР» и «ДНР»

Вчера, 10:42

Война на Донбассе: более тысячи гражданских жителей стали жертвами мин и взрывоопасных предметов

Вчера, 10:19

В Луганской области еще 10 собственников жилья разрушенного в результате военной агрессии РФ получат компенсацию

Вчера, 10:00

В Луганской области за сутки 143 новых случая COVID-19 и двое умерших

Новости Украины:

Сегодня, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

Вчера, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

20-11-2020, 13:44

Как выбирать осеннюю одежду для детей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Северодонецке ребенок нашел гранату по дороге в школу » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня