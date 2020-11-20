Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 6 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-ноябре 2020 плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет 5 млрд 944 млн гривень. Это на 406 млн гривень больше, чем в январе-ноябре 2019 года.

В частности, в государственный бюджет поступило 2 млрд 613 300 000 гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 140 900 000 гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 1,381 млрд гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 1,125 млрд гривень налога на добавленную стоимость; 126,5 млн гривень налога на прибыль предприятий; 25,9 млн гривень акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 3,1226 млрд гривень.