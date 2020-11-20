На Донбассе 9 обстрелов за сутки: 122-мм артиллерия, минометы и стрелковое оружие

В Луганской и Донецкой областях 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

В Донецкой области вблизи Водяного российские террористы обстреляли позиций украинских военных из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не раскрывали.

Сегодня, утром 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, обстреляв позиции ВСУ вблизи населенного пункта Водяное.

Также сегодня в штабе ООС имени Зеленского изобрели новый вид обстрелов — «неопасные артиллерийские». Похоже что там считают опасным только тот обстрел, во время которого получают ранения или гибнут украинцы.