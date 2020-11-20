В Луганской области за сутки 116 новых случаев COVID-19 и четверо умерших от осложнений

За 3 декабря в Луганской области COVID-19 подтвердили у 116 человек. Четверо больных скончались от вызванных коронавирусом осложнений.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев заражения выявляли в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Сватовском и Новоайдарском районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 6726 случаев заболевания, 173 человека умерли.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 15131 человек, выздоровели 13383 пациентов, госпитализировали 1776 человек, летальных случаев от осложнений коронавируса - 235 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали в Киеве - 1374 заболевших, Днепропетровской - 1258, Одесской - 1211, Запорожской - 1106 и Киевской - 988 областях.