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Украинская сторона в ТКГ сделала заявление по поводу попытки РФ легитимизировать террористов «ЛНР» и «ДНР»

Сегодня, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона в ТКГ сделала заявление по поводу попытки РФ легитимизировать террористов «ЛНР» и «ДНР».

Об этом представители ТКГ сообщили на странице Украинский Трехсторонней контактной группы в Фейсбук.

«Вчерашнее «мероприятие», который устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», оказалось событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии.
Несколько ярких признаков позволяют сделать определенные выводы относительно замысла этого события:

  1. Событие свелась к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который по замыслу, похоже, должен был представлять собой «... украинскую сторону в диалоге с Донбассом», а представитель РФ в ООН В.Небензя пытался сыграть роль «... модератора дискуссии».
  2. Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛОУ «... референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований».
  3. В.Небензя утверждал, что Нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять «... Минский формат». Что он имел в виду под «Минским форматом», осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что «... нормандских встреч, возможно, больше не будет».
  4. И самое интересное, и даже сенсационное - В.Небензя заявил о «конфликте в Донбассе»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ( «это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной»).

Наши выводы:

  • РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в нормандской формате некой «... дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик «ДНР» и«ЛНР»;
  • РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должно быть «... определенная воля народа Донбасса»; в дополнение - квалифицировать этот процесс как «... истинное выполнения Минских договоренностей».

Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых «ЛНР» и «ДНР» (запрещены в Украине террористические организации) в качестве «независимых республик» или угроза такого признания.
Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось.
От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в нормандском формате, руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата.
Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами.)
Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества.
Мы напоминаем, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандской формате, которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.


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