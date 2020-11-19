Война на Донбассе: более тысячи гражданских жителей стали жертвами мин и взрывоопасных предметов

3 декабря в мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Международного комитета Красного креста, в Украине в результате интенсивного и разрушительного вооруженного конфликта более тысячи человек пострадали от мин и взрывоопасных предметов (ВП), которые до сих пор составляют одну из основных гуманитарных проблем, непосредственно влияя на способность людей преодолевать проблемы и повышать свою устойчивость.

МККК и другие международные и национальные организации и учреждения работают над тем, чтобы предупреждать людей об опасности, которую мины представляют для их жизни, а также над минимизацией такой угрозы. Целью этой профилактической работы является напомнить людям, что мины и другие ВП не выбирают своих жертв по каким-либо признакам.

Наличие мин и ВП вдоль линии соприкосновения угрожает жизни миллионов людей. Мины и ВП подрывают повседневную жизнь, поскольку препятствуют перемещению между селами и городами, хозяйственной деятельности (фермерству, рыбалке, сбору дров), а также пребыванию и играм на свежем воздухе.

Несмотря на то, что различные организации и учреждения сводят воедино доступные данные из разных источников, вероятно, что о многих несчастных случаях не сообщается. В Украине не проводится систематический сбор данных о несчастных случаях, связанных с минами/ВП. Однако имеющаяся статистика показывает, что артиллерийские обстрелы и мины/ВП являются основной причиной жертв среди гражданского населения.

«Начиная с 2014 года в Украине более тысячи гражданских лиц стали жертвами мин и ВП. Часто мины закладывают вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения, которыми до пандемии ежедневно пользовались примерно 30-40 тысяч человек», — говорит Флоранс Жиллетт, глава делегации МККК в Украине. Госпожа Жиллетт предупреждает, что «хотя зарегистрированное количество жертв среди гражданского населения уменьшилось за последние 2 года, несчастные случаи с минами и ВП продолжаются и не позволяют людям полноценно восстановить свою жизнедеятельность (например, сельское хозяйство, путешествия, отдых)».

Согласно имеющимся правительственным данным, территория по обе стороны от 450-километровой линии соприкосновения считается одной из самых загрязненных оружием территорий мира — площадь вероятно опасных участков составляет около 7 тысяч км2.

Стремясь уменьшить угрозу и количество инцидентов, связанных с минами/ВП, МККК проводит тренинги по спасению жизни, а также предоставляет аптечки и предупредительные знаки структурам, ответственным за разминирование. МККК также поддерживает заинтересованные органы власти в разработке нормативно-правовой базы по вопросам опасности мин, в том числе в имплементации законодательства и норм по вопросам противоминной деятельности. С начала текущего года ответственным структурам было передано более 6 тысяч предупредительных знаков и 500 рулонов маркировочной ленты для обозначения опасных зон.

Около 1700 человек получили помощь МККК в доступе к услугам физической реабилитации, медицинским и социальным учреждениям.

«Предотвращение гражданских жертв и негативных последствий мин и ВП по обе стороны от линии соприкосновения является не только юридической обязанностью и гуманитарной задачей ответственных организаций и учреждений, а должно быть общим императивом», — отмечает г-жа Флоранс Жиллетт.

МККК уделяет особое внимание детям, поскольку их любопытство делает их вероятными жертвами взрывчатых предметов. Около 12 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения улучшили свои знания об опасности мин после соответствующих образовательных сессий МККК, тогда как 96 специалистов по пиротехнике и чрезвычайным ситуациям приняли участие в технических тренингах по вопросам загрязнения оружием.

Стоит отметить, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин. Россия и ее террористы, отказавшаяся присоединиться к запрету противопехотных мин, бесконтрольно минируют оккупированные территории Луганской и Донецкой областей не только на линии разграничения, но и во всех захваченных районах. Только за последние месяцы на этих взрывных устройствах пострадало 5 мирных жителей.