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В Луганской области еще 10 собственников жилья разрушенного в результате военной агрессии РФ получат компенсацию

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 2 декабря состоялось второе заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

В заседании приняли участие представители Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Норвежского совета по делам беженцев.

Члены комиссии подробно рассмотрели представленные местными советами и военно-гражданскими администрациями списки пострадавших. Это владельцы разрушенных домов и квартир в Золотом, Новотошковском, Троицком, Попасной, Золотаревке и Нижнем.
По результатам заседания было принято решение о предоставлении денежной компенсации всем указанным пострадавшим: восьми лицам по 300 тыс. гривень, одной - 225 тыс. гривень, еще одной - 75 тыс. гривень.

Согласованные списки пострадавших будут направлены на согласование в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. После этого денежная компенсация будет перечислена на банковскую карточку получателю.

Размер денежной компенсации пострадавшим определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины в соответствии с местонахождением жилья, действующей на дату утверждения обобщенного списка соответственно (но не более 300 тыс. гривень за один объект разрушенного жилья).


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В Луганской области еще 10 собственников жилья разрушенного в результате военной агрессии РФ получат компенсацию » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня