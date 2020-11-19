В Луганской области за сутки 143 новых случая COVID-19 и двое умерших

За 2 декабря в Луганской области выявлено 143 новых заболевших коронавирусом. В результате осложнений умерли двое человек.

Наибольший уровень заболеваемости накануне зафиксирован в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Троицком районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 6610 случаев COVID-19 и 178 человек скончались от вызванных этой болезнью осложнений.

В Украине 2 декабря выявлено 14496 случаев COVID-19, умерли от осложнений - 243 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1364 заболевших, Запорожской - 1060, Одесской - 935, Киевской - 924 и Харьковской - 906 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 772 760 человек, из них 384 426 человек выздоровели, а 12 960 умерли.