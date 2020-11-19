Российские террористы обстреливают Водяное из тяжелого миномета и дистанционно минируют позиции ВСУ

2 декабря зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников в Донецкой области.

Позиции ВСУ в районе Водяного российские террористы трижды обстреляли из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Сегодня, 3 декабря, российско-оккупационные войска уже дважды нарушили договоренности о прекращении огня в районе Водяного.

Российские боевики обстреляли позиции ВСУ из тяжелого миномета калибром 120 миллиметров, а также продолжали дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2 .