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В Кабмине считают эффективным карантин «выходного дня»

Сегодня, 14:24 citynews.net.ua | Напечатать

Карантин выходного дня положительно повлиял на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и отныне в Украине постоянно будут действовать ограничения «оранжевой зоны». Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев меньше, чем это было прогнозируемо. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах.

Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц 27-28 тысяч занятых больными наCOVID-19 коек. Это позволяет снять именно эти ограничения. И в выходные, и в будни будут действовать ограничения «оранжевой зоны», — отметил глава правительства.

«Карантин выходного дня», запрещающий работу развлекательных центров, кафе и ресторанов в Украине на выходных действовал с 14 до 30 ноября 2020 года.




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