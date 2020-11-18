Россия попыталась протащить в ООН своих марионеток из оккупированных районов Донбасса

В рамках своего плана представители РФ решили организовать неформальную встречу в Совете безопасности по так называемой «формуле Аррии».

Данная формула предполагает не проведение заседаний Совета, а неформальные встрече членов СБ ООН с целью в частном порядке провести обмен мнениями.

На эти неофициальные собрания их инициаторы, в роли которых может выступить любой член СБ ООН, возможно приглашение посторонних лиц.

Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Такие неофициальные встречи не относятся к числу мероприятий Совета и участие в них не обязательно. О проведении этих заседаний не объявляется в ежедневном Журнале Организации Объединенных Наций.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Германия и Франция категорически отказались от участия в инициированной Россией встрече по формуле Аррии. Париж и Берлин также заблокировали трансляцию и архивирование данного мероприятия на сайте ООН.

По словам главы МИД Дмитрий Кулеба, это заседание бойкотирует не только Украина, но и США, Британия, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, — то есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез.

В результате «выступление в ООН» представляет собой не более чем встречу представителей российских террористов с российскими дипломатами.

Глава МИД отметил — такие совместные действия Украины и союзников являются «четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».