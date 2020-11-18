В Луганской области на борьбу с гололедом и снегом уже потратили 8,2 млн гривень

Для обеспечения качественного содержания дорог Луганской области в зимний период организовано круглосуточное дежурство

Об этом говорится на аппаратном совещании, которое состоялось в облгосадминистрации.

Эксплуатационным содержанием и текущим мелким ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения занимается ООО «Евро-Строй Компани». На договорных началах привлечен ГП «Луганский облавтодор», который имеет соответствующие базы и дорожную технику в каждом районе.

По информации начальника соответствующего управления облгосадминистрации Андрея Чумака, на производственных базах областного автодора в наличии 1248 тонн технической соли и 6213 тонн фрикционных материалов, составляет 83% от общей потребности. Заготовка соли и песка идет по плану.

Для выполнения комплекса работ по осенне-зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования подготовлено 126 единиц техники.

Дополнительно для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации планируется привлекать технику сельхозпроизводителей и других предприятий на договорных условиях.

Кроме того, ГП «Луганский облавтодор» организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы и других работников, которые реагируют на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасного проезда по дорогам области.

Ориентировочные расходы из государственного бюджета по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах» на 2021 составляют 683 млн гривен, из них на эксплуатационное содержание - примерно 137 млн ​​гривен.

На выполнение работ по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения заключены договоры с ГП «Луганский облавтодор». Также организовано круглосуточное дежурство.

Завершен ремонт и подготовки площадок для временного отстоя транспортных средств в период неблагоприятных погодных условий.

Заготовлен необходимый объем (17000 тонн) противогололедной смеси с 20-процентным содержанием технической соли.

Для обработки и очистки дорог задействовано 105 единиц снегоуборочной техники.

По потенциально опасным участками установлен постоянный контроль.

На работы по превентивной обработки покрытия и ликвидацию последствий непогоды потрачено 8 200,00 тыс. гривень.

Олег Кравцов также отметил, что в течение ноября благодаря надлежащему транспортно-эксплуатационному состоянию дорог при осложненных погодных условиях на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения в пределах Луганской области решений по ограничению или запрещению движения этими участками не принималось.