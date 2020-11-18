В Луганской области за сутки 117 новых случаев COVID-19 и пять умерших

За 1 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек.

Наибольший уровень заболеваемости сохраняется в Северодонецке и Лисичанске, а также приграничных с РФ районах области.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 6467 заболевших и умерли от последствий коронавируса 176 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 13141 новый случай COVID-19 и 169 человек умерли от осложнений.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1735 человек, Одесской - 1147, Киевской - 975, Запорожской - 947 и Сумской - 727 областях.

Больше всего людей умерли от осложнений во Львовской области - 21 человек, Киеве - 16, Днепропетровской - 15, Киевской и Сумской - по 12, Харьковской и Полтавской - по 11, Донецкой - 10 областях.

С марта 2020 года в Украине COVID-19 подтвердили в 758 264 человек, из них 369 054 человека выздоровели, а 12 717 - умерли.