Российские террористы обстреливали район Попасной и Катериновки

1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о прекращении огня, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Все обстрелы были зафиксированы в Луганской области.

В районе Катериновки, которая находится в зоне разведения сил у КПВВ Золотое, российские террористы обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В районе Попасной российские террористы вели обстрел украинских военных из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

По мнению штаба ООС, обстрел не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских защитников (ни в кого не попали), поэтому огонь в ответ не открывался.