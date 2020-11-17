С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплат

С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплатСегодня, 19:53
C ростом прожиточного минимума с 1 декабря 2020 произойдет автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи.
Ежемесячная адресная помощь для переселенцев:
- для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 2299,70 грн (вместо 2225,60 грн)
- для лиц с инвалидностью II группы - 2034,35 (вместо 1968,80 грн)
- для лиц с инвалидностью III группы - 1769 грн (вместо 1712 грн).
Максимальный размер пособия по безработице - 9080 грн
Минимальная пенсия - 1769 грн (вместо 1712 грн)
Помощь на детей одиноким матерям (максимально):
- на детей до 6 лет - 1921 (вместо 1859 грн)
- на детей от 6 лет до 18 лет - 2395 грн (вместо 2318 грн)
- на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 2270 (вместо 2197 грн).
Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком - 1769 грн (вместо 1712 грн).
Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):
- для детей до 6 лет - 960,50 грн (вместо 929,50 грн);
- для детей от 6 до 18 лет - 1197 грн (вместо 1159 грн).
Минимальный размер пособия по беременности и родам:
- за 126 календарных дней отпуска - 2383 грн;
- за 140 календарных дней отпуска - 2648 грн;
- 180 календарных дней отпуска - 3405 грн.
Временная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату (максимально) - 1769 грн (вместо 1712 грн).
С 1 декабря 2020 состоится также увеличение размера других выплат, размер которых привязан к прожиточному минимуму (например, пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство; помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства; помощи малообеспеченным семьям и т.д.).
Кроме того, с 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:
- для детей до 6 лет - 960,50 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.