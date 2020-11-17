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С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплат

Сегодня, 19:53 citynews.net.ua | Напечатать

C ростом прожиточного минимума с 1 декабря 2020 произойдет автоматическое повышение размеров отдельных видов государственной помощи.

Ежемесячная адресная помощь для переселенцев:

  • для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 2299,70 грн (вместо 2225,60 грн)
  • для лиц с инвалидностью II группы - 2034,35 (вместо 1968,80 грн)
  • для лиц с инвалидностью III группы - 1769 грн (вместо 1712 грн).

Максимальный размер пособия по безработице - 9080 грн

Минимальная пенсия - 1769 грн (вместо 1712 грн)

Помощь на детей одиноким матерям (максимально):

  • на детей до 6 лет - 1921 (вместо 1859 грн)
  • на детей от 6 лет до 18 лет - 2395 грн (вместо 2318 грн)
  • на детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 2270 (вместо 2197 грн).

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком - 1769 грн (вместо 1712 грн).

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов (максимально):

  • для детей до 6 лет - 960,50 грн (вместо 929,50 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет - 1197 грн (вместо 1159 грн).

Минимальный размер пособия по беременности и родам:

  • за 126 календарных дней отпуска - 2383 грн;
  • за 140 календарных дней отпуска - 2648 грн;
  • 180 календарных дней отпуска - 3405 грн.

Временная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату (максимально) - 1769 грн (вместо 1712 грн).

С 1 декабря 2020 состоится также увеличение размера других выплат, размер которых привязан к прожиточному минимуму (например, пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство; помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства; помощи малообеспеченным семьям и т.д.).

Кроме того, с 1 декабря увеличивается минимальный размер алиментов:

  • для детей до 6 лет - 960,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.

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С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплат