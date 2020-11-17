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Верховная Рада проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФОП

Сегодня, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОП, который разработал профильный комитет.

«За» принятие этого законопроекта проголосовало 319 народных депутатов.

Во время представления законопроекта с трибуны парламента, Ярослав Железняк (фракция Голос) заявил, что изменения частично могут исправить ситуацию между предпринимателями и властями.

Законопроект предусматривает:

  • перенос фискализации до 1 января 2022 года ;
  • отмену кэшбека;
  • привязку лимитов до минимальной заработной платы, в том числе лимиты в фискализации;
  • изменения в перечне рисковых групп;
  • отмена большого количества штрафов.

Согласно пояснительной записке, закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп.

Документ определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.


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