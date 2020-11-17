Российские террористы оставили пенсионеров в оккупированной части Луганской области без угля

Оккупанты так изменили так называемый «Горный закон», что отныне практически без бытового угля останутся пенсионеры и работники угольных шахт в захваченных районах Луганской области. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

По его словам, этими изменениями оккупационные службы РФ отменяют обеспечения бытовым топливом пенсионеров и работников угольных предприятий (имеется в виду угля в чистом виде).

«Вместо угля, оккупационные службы РФ в захваченных районах Луганской области, предлагают пенсионерам и шахтерам получить социальную помощь в размере 5400 рублей единоразово», - отметил Павел Лисянский.

Он добавил, что этих средств хватит только на 1 тонну угля, а для отопления в осенне-зимний период нужно 3,5-5 т.

По мнению Павла Лисянского такие действия оккупационных администраций РФ в ОРЛО связанны с ликвидацией шахт в 2020 году.

«Многие шахтерские поселки в Луганской области не газифицированы и отапливаются исключительно углем. Раньше, когда не было ликвидировано такого большого количества шахт (22 шахты), люди получали бытовое топливо в виде угля из этих шахт, которые были расположены в разных районах области», - сообщил Павел Лисянский.

Сейчас работающие шахты остались только в городах Краснодон, Довжанский (Свердловск), Ровеньки и Антрацит (это примерно 40% ОРЛО).

«Теперь все получатели бытового топлива вынуждены закупать уголь у владельцев копанок (нелегальные шахты), или «угольных предпринимателей», которые покупают уголь, а потом продают его по 1-3 тонны местному населению», - отметил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей.