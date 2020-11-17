Разведка насчитала на оккупированной территории Донбасса 35 тысяч боевиков и 3 тысячи российских военных

Как сообщил на брифинге представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, российской оккупационной администрацией проводятся проверки мобилизационной готовности. По данным разведки, более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

- Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков, - заявил представитель ГУР МО Украины.

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35 500 человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса.

Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых «республик» выезжает на территорию России.

В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.