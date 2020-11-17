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Российские террористы обстреляли Новотошковское в Луганской области

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Аналогичное вооружение боевики применили и в Донецкой области для обстрела позиций ВСУ в районе Водяного.

Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, обстреляв украинских военнsх из на этом участке из станкового противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате российских выстрелов среди украинских защитников не было.
Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье. 

После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Огнем из стрелкового оружия украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат противника.


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