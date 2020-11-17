За сутки в Луганской области выявлено 76 новых случаев COVID-19 и 4 человека умерли

За 30 ноября в Луганской области лаборатории подтвердили диагноз 76 больным COVID-19, умерли от осложнения болезни - 4 человека.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Лисичанске и Северодонецке.

Всего с начала пандемии в Луганской области официально заболели 6350 человек и 171 из них умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

В Украине за сутки выявили 12498 новых случаев COVID-19, умер - 221 человек.

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей статистику новых выявленных случаев COVID-19 не публиковали на выходных. По состоянию на 29 ноября группировка «ДНР» подтверждала 10 652 случая заболевания COVID-19, из которых 5080 человек выздоровели, 1006 — умерли, а «ЛНР» признавала 1782 заболевших коронавирусом (1552 человека выздоровели, 143 — умерли).