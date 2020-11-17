» » За сутки в Луганской области выявлено 76 новых случаев COVID-19 и 4 человека умерли

За сутки в Луганской области выявлено 76 новых случаев COVID-19 и 4 человека умерли

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

За 30 ноября в Луганской области лаборатории подтвердили диагноз 76 больным COVID-19, умерли от осложнения болезни - 4 человека.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Лисичанске и Северодонецке.

Всего с начала пандемии в Луганской области официально заболели 6350 человек и 171 из них умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

В Украине за сутки выявили 12498 новых случаев COVID-19, умер - 221 человек.

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей статистику новых выявленных случаев COVID-19 не публиковали на выходных. По состоянию на 29 ноября группировка «ДНР» подтверждала 10 652 случая заболевания COVID-19, из которых 5080 человек выздоровели, 1006 — умерли, а «ЛНР» признавала 1782 заболевших коронавирусом (1552 человека выздоровели, 143 — умерли).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:53

С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплат

Сегодня, 14:40

Верховная Рада проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФОП

Сегодня, 14:26

Российские террористы оставили пенсионеров в оккупированной части Луганской области без угля

Сегодня, 12:30

Разведка насчитала на оккупированной территории Донбасса 35 тысяч боевиков и 3 тысячи российских военных

Сегодня, 11:18

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о штрафах за недостоверное декларирование

Сегодня, 10:24

Российские террористы обстреляли Новотошковское в Луганской области

Сегодня, 10:19

За сутки в Луганской области выявлено 76 новых случаев COVID-19 и 4 человека умерли

Вчера, 15:00

Луганская область перечислила в бюджет 121 млн грн налога на прибыль

Вчера, 13:59

В Золотом многопрофильная гимназия получила камеры видеонаблюдения

Вчера, 13:50

В Донецкой области террорист пытался взорвать подстанцию распределения электроэнергии

Вчера, 11:39

Российские террористы отказываются менять пленных - требуют полного оправдания

Вчера, 11:14

Украина требует нового заседания ТКГ из-за отсутствия действий со стороны РФ и ее террористов

Новости Украины:

Сегодня, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

20-11-2020, 13:44

Как выбирать осеннюю одежду для детей

19-11-2020, 15:15

Где найти хороший помазок и крем для бритья

18-11-2020, 11:17

На одесской таможне обнаружили 22 кг кокаина

17-11-2020, 15:49

В Одессе новым мэром стал старый Труханов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

За сутки в Луганской области выявлено 76 новых случаев COVID-19 и 4 человека умерли » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня