В Золотом многопрофильная гимназия получила камеры видеонаблюдения

В рамках грантового проекта «Safe school на базе Золотовский многопрофильной гимназии» завершены работы по установке камер видеонаблюдения и начата установка забора.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, было установлено 8 камер наружного наблюдения и 1 управляемая камера в учебном классе для проведения онлайн-уроков, открытых уроков, родительских собраний и др. Персонал школы прошел соответствующее обучение по эксплуатации системы видеонаблюдения.

Также вокруг гимназии начаты работы по установке забора, что позволит повысить уровень безопасности среди учащихся, их родителей и учителей, улучшит социально-психологический климат в учреждении и даст возможность в будущем проводить уроки на открытом воздухе.

Проект «Safe school на базе Золотовский многопрофильной гимназии» имеет целью комплексную организацию мер безопасности в учебно-образовательном учреждении.

Проект реализуется общественной организацией «Будем совершенствовать город Горское» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Королевства Нидерландов, а также в партнерстве с Департаментом международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений Луганской областной государственной администрации и Попаснянской районной государственной администрации