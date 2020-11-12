В Донецкой области террорист пытался взорвать подстанцию распределения электроэнергии

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием ЦСО «А» задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по заданию так называемого «МГБ ДНР». Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.

Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.