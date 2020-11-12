Российские террористы отказываются менять пленных - требуют полного оправдания

Обмена пленными между оккупационными властями Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛОУ) и свободной Украиной до Нового года не произойдет. Об этом российскому РБК сообщил собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны.

В сообщении напоминается, что ранее провести до конца года очередной обмен призвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Он также заявил, что Украина подала документы на 11 человек и ожидает от оккупантов ОРДЛОУ ответных действий.

В то же время глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября заявил, что «украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены», и «процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными». По его словам, это «создает непреодолимые препятствия для нового обмена».

Позицию Москвы, как всегда, продублировала так называемая «глава рабочей группы ЛНР по обмену» Ольга Кобцева, заявившая РБК, что «без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует», подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц.

Сколько человек оккупанты ОРДЛОУ хотели бы обменять, их «представители» не раскрывают, — отмечается в сообщении.

«Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается», — объясняет РБК собеседник, близкий к офису Президента Украины. «Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается», — добавил он.

Ранее российские террористы отказывались от обмена пленными до отмены решения про проведение местных выборов в Украине.