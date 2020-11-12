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Украина требует нового заседания ТКГ из-за отсутствия действий со стороны РФ и ее террористов

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе, так как до истечения срока прошлогодних договоренностей лидеров «нормандской четверки» в Париже осталось мало времени. Об этом сообщил в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Мы сделали предложение, и предлагаем на этой неделе провести внеочередное заседание, потому что и до 9 декабря, когда истекает год с прошлогодних договоренностей, и вообще к Рождеству, после чего Европа пойдет на каникулы, остается всего одно очередное заседание, а куча неотложных вопросов не решено — разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ. Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание», — сказал представитель украинской делегации.

По его словам, Украина предложила провести полноценные переговоры, включая встречей четырех подгрупп и общим заседанием.

«Хотя бы гуманитарная и политика безопасности. Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной русскими, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках», — отметил Арестович.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонний контактной группе на заседании 25 ноября инициировала внеочередное заседание ТКГ.


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