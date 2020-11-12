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Кадры Ермака опять подставляют Зеленского и Украину

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

Назначение кадров Януковича в Офис президента Зеленского привело к очередному скандалу.

В то время, как Владимир Зеленский пытается разобраться со спровоцированным их действиями и Конституционным судом кризисом, заместитель руководителя Офиса Президента подливает «масла в огонь» и доказывает, что наступление на антикоррупционные органы это не случайность, а запланированная атака.

Еще 19 ноября президент Владимир Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Кабинет министров во время заседании 26 ноября одобрил проект «переходного» закона, которым предлагается разрешить Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

И в то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».

Об этом он сообщил в комментарии изданию «Закон и Бизнес»

Заместитель Андрея Ермака назвал НАБУ «не украинской историей», которая «находится за пределами нашей страны». По мнению Татарова, Сытник не имеет права возглавлять НАБУ.

В Офисе президента уже оправдываются, что заявление заместителя руководителя ОП Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции президента.

«Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства».

«По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского» .

Как отметили в Офисе президента, Зеленский неоднократно заявлял о том, что признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины.

Сам Татаров тоже поспешил оправдаться: «Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов».

Каким образом человек считающий Антикоррупционное бюро «не украинской историей» будет укреплять его деятельность - Татаров не сообщил. Так же как и нет внятного объяснения от Офиса президента Зеленского зачем им нужен человек Януковича и Захарова, во время которых коррупция в Украине приобрела просто ужасающие масштабы.

Олег Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Чорновил, Автомайдана и активистов.


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