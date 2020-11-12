За выходные в Луганской области 89 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 28-29 ноября в Луганской области выявлено 89 новых случаев коронавируса. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний мужчина из Лисичанска.

За 28 ноября наибольшее количество заболевших было выявлено в Лисичанске - 18 Рубежное - четыре, Северодонецк - 14, Беловодский район - 1, Кременской - 2, Новоайдарский - 6, Станично-Луганский - 2, Старобельский - 7.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6239 человек, из них выздоровели - 3962 (13 за последние сутки); лечатся - 2110 (371 - стационарно, 1739 - амбулаторно). Умерли от осложнений - 167 человек.

В Украине на выходные традиционно снижается объем проведенных анализов, поэтому на 30 ноября выявили 9946 новых случаев COVID-19.

За сутки госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1460 заболевших, Днепропетровской - 1138, Одесской - 818, Запорожской - 725 и Киевской - 691 областях.