Сутки на Донбассе: Российские диверсанты, беспилотник и обстрел из 82мм минометов

29 ноября 2020, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили договоренности о прекращении огня, достигнутые 22 июля 2020.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

На границе с Донецкой областью, в районе поселка Луганское, с наблюдательного пункта был обнаружен подход российской диверсионной группы к украинским позициям.

Украинские военнослужащие открыли огонь по российским террористами и после огневого контакта противник отошел.

При осмотре пути отступления российской ДРГ были обнаружено средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены «Женевской конвенцией». Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными «Мартин», «Худой» и «Григор», 2 вещевых мешки, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

Подходы к украинским позиций боевики корректировал с помощью российского беспилотного летательного аппарата типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Благодаря точному огню и умелым действиям военнослужащих батальона БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил.

Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним — в соответствии с договоренностями и по приказу главнокомандующего Зеленского, украинские военные прекратили разведку при помощи БПЛА, отвели развед- и контр-снайперские группы, что позволяет российским террористам практически безнаказанно обстреливать украинских военных из стрелкового оружия и минометов.